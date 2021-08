In attesa della Fiorentina, Mourinho intanto ringrazia Friedkin per il mercato: “Abbiamo avuto imprevisti ma il club è stato bravissimo”

Giornata di presentazione per Abraham, nuovo attaccante della Roma e sostituto di Dzeko, e al sito ufficiale giallorosso il tecnico José Mourinho ha ringraziato la sua proprietà per il mercato:

“Non voglio dimenticare, ovviamente, un mercato super difficile e il tanto lavoro che c’è stato per il direttore Tiago, per gli scout, ovviamente per la proprietà, con decisioni difficili da prendere. Il mercato è diventato un po’ diverso da quello che avevo pensato io inizialmente. Avevo spiegato ai boss e al direttore il mio modo di analizzare la squadra e di pensare questo primo periodo della “mia”, tra virgolette mia, Roma. Il mercato è diventato diverso, perché abbiamo perso Spinazzola per tanto tempo e poi anche Dzeko. Il mercato è diventato diverso perché inizialmente abbiamo pensato solo a un attaccante e non a due e non abbiamo mai pensato a un terzino sinistro. E’ diventato più difficile perché è andato in una direzione che non avevamo programmato. E penso che il club sia stato bravissimo. Sarà la prima e spero l’ultima volta che lo dico: mi mancherà qualcosa di ciò che avevo pensato quando ho analizzato la squadra inizialmente, però devo solo ringraziare per il mercato che hanno fatto per noi”.