In attesa della gara contro la Fiorentina, l’Inter riempie di gol il Bologna e si riprende la vetta Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

L’Inter, prossima avversaria della Fiorentina, ha battuto nel secondo anticipo di questo sabato di Serie A il Bologna a San Siro. Ben sei le reti rifilate alla squadra rossoblù dai campioni italiani in carica. Per i nerazzurri a segno Lautaro, Skriniar, Barella, l’ex viola Vecino e doppietta di Dzeko. Per il Bologna il gol della bandiera lo ha segnato Theate. Risultato finale 6-1, con i nerazzurri che si riprendono la testa della classifica di Serie A con 10 punti.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 10, Napoli, Milan, Roma, Fiorentina 9, Udinese, Bologna 7, Lazio Torino 6, Atalanta, Sassuolo 4, Empoli, Venezia, Genoa 3, Sampdoria 2, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona 0.