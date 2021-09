In attesa di affrontare la Fiorentina tra due giornate, l’Inter viene fermata dalla Sampdoria a Marassi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 12.30 era in programma a Marassi la sfida tra Sampdoria e Inter, valida per la terza giornata di Serie A. Nel primo tempo i nerazzurri sono passati in vantaggio con Dimarco, poi Yoshida ha pareggiato sfruttando la deviazione nella propria porta di Dzeko.

La squadra di Inzaghi è tornata avanti poco prima dell’intervallo con Lautaro Martinez, ma dopo appena due minuti della ripresa Augello ha siglato il 2-2, punteggio rimasto inalterato fino al triplice fischio di Orsato.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 9, Inter 7, Fiorentina, Lazio, Roma, Milan 6, Udinese, Atalanta, Bologna, Sassuolo 4, Empoli, Venezia 3, Sampdoria 2, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona, Genoa, Torino 0