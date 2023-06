In attesa di esprimersi sulla Juventus, la UEFA esclude ufficialmente un club spagnolo dalla prossima Conference League

In attesa di capire quale sarà il destino della Juventus, e di conseguenza quello della Fiorentina, la UEFA ha operato una prima esclusione ufficiale dalla prossima Conference League. La vittima in questione è l’Osasuna, club spagnolo che aveva conquistato il pass per la competizione arrivando settimo in campionato e in finale di Coppa del Re.

Le motivazioni di tale provvedimento sono legati a fatti accaduti addirittura nella stagione 2013/2014, quando l’Osasuna (insieme al Betis) fu accusato di corruzione sportiva in merito a una serie di partite truccate. Un processo che nel 2020 portò a nove condanne e che al suo interno comprendeva anche reati di appropriazione indebita e falso in bilancio.

Il club spagnolo ha polemizzato contro la decisione della UEFA, con un lungo comunicato ufficiale il cui succo può essere racchiuso nella frase “Siete forti con i deboli e deboli con i forti”, rivolta all’organo calcistico europeo. Al posto dell’Osasuna andrà in Conference League l‘Athletic Club, ottavo classificato, esattamente ciò che succederebbe alla Fiorentina in caso di esclusione della Juventus.