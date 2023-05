In attesa di festeggiare lo scudetto, Spalletti spera di recuperare un attaccante in vista della partita contro la Fiorentina

Questa sera, la partita tra Udinese e Napoli alla Dacia Arena potrebbe consegnare lo scudetto ai partenopei in caso di vittoria ospite. Tra le fila dei calciatori azzurri, non compaiono Mario Rui e Matteo Politano, acciaccati e non disponibili. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante italiano potrebbe farcela a rientrare per la gara di domenica contro la Fiorentina, visto che è già tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con i compagni già ieri.

Meno ottimismo per il terzino portoghese, in vista di una sfida che, però, ci si aspetta essere più una festa per il Napoli che una partita di campionato. I viola di Italiano, invece, possono ancora dire la loro in ottica ottavo posto, probabilmente propedeutico alla qualificazione alle coppe.