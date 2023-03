In attesa di Milenkovic, Italiano riscopre Igor e Martinez Quarta. E adesso è difficile pensare di rinunciarci

Qualche errore c’è stato, è vero, come d’altronde ormai da abitudine della Fiorentina. Ma nelle ultime apparizioni quella formata da Martinez Quarta e Igor sembra una coppia difensiva davvero ben collaudata. L’argentino sta migliorando le sue prestazioni confermandosi prezioso in fase di impostazione, anche se deve ridurre le disattenzioni come quella che ha mandato Theo Hernandez a impegnare in uscita Terracciano. Il brasiliano invece pare aver ritrovato la miglior condizione, ricordando finalmente quello della scorsa stagione.

Quella contro il Milan è stata una bella prova di maturità da parte di entrambi, e lo dicono anche in numeri. Per Igor cinque recuperi e tre contrasti vinti, per Martinez Quarta invece l’ennesima partita in cui al triplice fischio i duelli vinti sono stati di più rispetto a quelli persi. Insomma, Italiano sembra aver trovato una coppia affidabile in attesa del ritorno di Milenkovic. Il serbo rappresenta una colonna portante di questa Fiorentina e quando starà bene si riprenderà il posto da titolare, anche se oggi diventa quasi difficile pensare di rinunciare a uno tra Quarta e Igor.