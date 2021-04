In attesa di novità, il giovane Andonov si allena con la Prima Squadra FOTO

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato della strana situazione che sta vivendo il giovane portiere Ivan Andonov, arrivato a gennaio per aggregarsi alla Fiorentina Primavera. Il classe 2003 bulgaro non è ancora sceso in campo per alcun problemi legati alla documentazione sul suo trasferimento a Firenze e non lo potrà fare almeno fino alla prossima stagione. Intanto il ragazzo si sta allenando dalla scorsa settimana con la Prima Squadra di Iachini, affiancato da i più esperti Dragowski, Terracciano e Rosati.