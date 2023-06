In attesa di sospiri di sollievo da Gonzalez e Castrovilli

Un primo sospiro di sollievo ce l’ha fatto tirare già Vincenzo Italiano al termine della gara, che comunque sia Nico Gonzalez che Gaetano Castrovilli hanno portato a termine, pur zoppicando. Per loro rispettivamente un’ancata sul palo, in occasione del tuffo per il terzo gol, e una torsione innaturale del ginocchio operato. Una discreta dose di ansia e paura, visto il super impegno all’orizzonte tra quattro giorni, a quanto pare rientrate dopo le prime verifiche negli spogliatoi. Risposte definitive e ulteriori sospiri di sollievo sono attesi comunque nelle prossime ore, quando il gruppo tornerà ad allenarsi in vista del match di Praga.