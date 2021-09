In casa River celebrano il ricordo della Libertadores: “Quarta iniziò a costruire la sua carriera da lì, per arrivare ad essere perno della Fiorentina”

Sono 1000 giorni da quella pazza finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, disputata addirittura al “Bernabeu” di Madrid a fine 2018. E a 1000 giorni di distanza Olè celebra quel trionfo del River, dedicando spazio ai protagonisti e a cosa è accaduto loro da lì in avanti. Tra di essi c’era anche Lucas Martinez Quarta:

“Il miglior esempio di ciò che significa festeggiare il risultato più importante della storia del River, essendo giocatore e tifoso fanatico al tempo stesso. Il Chino, oggi giocatore della Nazionale e perno importante della Fiorentina, stava imparando il mestiere da maestri come Jonatan Maidana, dal quale l’anno seguente ereditò il posto dopo la sua partenza per il calcio messicano. E si trasformò in uno dei pilastri del ciclo Gallardo. Un altro che da quella finale ha iniziato a costruire una grande carriera…”.