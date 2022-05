In casa Sampdoria Ekdal spera nel recupero in extremis per la Fiorentina. Due nomi importanti verso il forfait

Oltre alla Fiorentina, anche la Sampdoria si è ritrovata questo pomeriggio per preparare la partita di lunedì in programma al Ferraris di Genova. Diversi gli acciaccati per Marco Giampaolo, tra cui Albin Ekdal, che soffre di una fascite plantare molto fastidiosa, con le sue condizioni che rimangono da monitorare in vista della partita contro i viola.

Non hanno preso parte all’allenamento invece Stefano Sensi e Sebastian Giovinco, con i due che hanno svolto una seduta individuale sul campo e con tutta probabilità non saranno convocati contro la Fiorentina.