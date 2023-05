In casa Sassuolo filtra ottimismo sulle condizioni di un top in vista della Fiorentina

In casa Sassuolo ci si prepara alla partita contro la Fiorentina, che oggi è stata ufficializzata a venerdì 2 giugno alle 21:00. Il Resto del Carlino ha fatto il punto sulle condizioni di Davide Frattesi in vista del match, visto che il giocatore ha saltato l’ultima partita contro la Sampdoria visto che non era al meglio della condizione.

Secondo quanto si legge, filtra ottimismo sulla possibilità di impiego del centrocampista contro la squadra di Vincenzo Italiano, ma le sue condizioni saranno rivalutate alla ripresa dei lavori.