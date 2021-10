In casa Venezia sono rientrati in gruppo altri due acciaccati. Contro la Fiorentina i lagunari con un nuovo acquisto?

Rientrati in gruppo, e dunque recuperati al 100%, i due acciaccati in casa Venezia Ridgeciano Haps e Marco Modolo, che dunque saranno a disposizione contro la Fiorentina. Non ci sono novità invece sull’ex portiere della Fiorentina Luca Lezzerini, ai box per problemi fisici da quasi un mese e che potrebbe essere un assente tra i lagunari contro la squadra gigliata. Mäenpää invece ha accusato alcuni problemi alla schiena.

Novità per la porta invece potrebbero arrivare dal mercato degli svincolati per il Venezia, che sarebbe vicino all’ingaggio di Sergio Romero che ieri sera era in città. L’ex portiere della Sampdoria starebbe discutendo sui dettagli del nuovo contratto, da risolvere un nodo sulla durata della firma. Possibile nuovo esordio per lui contro la Fiorentina?