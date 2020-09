In caso di partenza di uno dei due titolari, per la difesa spunta il nome di Murillo

Nome nuovo per la difesa viola. In casa Sampdoria, dal Celta Vigo, invece, nessuna novità per Murillo: i blucerchiati attendono una proposta da parte del club spagnolo per la cessione a titolo definitivo del giocatore, ma sullo sfondo rimane l’ipotesi che vedrebbe il centrale ancora in Serie A. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina, se partisse uno tra Milenkovic e Pezzella, potrebbe puntare proprio sul colombiano.

