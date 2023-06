Manca solo l’ufficialità del suo passaggio al Pisa ma è certo che Alberto Aquilani non sarà più allenatore della Fiorentina Primavera, dopo tre anni e tanti trofei. La ricerca del suo sostituto è in corso e tra i candidati c’è l’ex attaccante Pasquale Luiso, finora alla guida della Juve Stabia Primavera ma richiesto anche in Serie C. Su di lui secondo Tmw, c’è la Fermana.