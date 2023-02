“In Coppa la Fiorentina deve compiere un’impresa fallita da Napoli e Roma. In finale sarà poi tutto diverso”

Questo pomeriggio il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare le possibilità della Fiorentina di Vincenzo Italiano in Coppa Italia. Questo un estratto delle sue parole:

“E’ possibile che la squadra di Italiano possa vincere la Coppa Italia, nelle ultime settimane le quotazioni sono scese grazie agli ultimi risultati. Deve però compiere un’impresa che non è riuscita a Napoli e Roma in precedenza: battere la Cremonese. Se riuscirà a batterla in semifinale poi giocherà comunque la finale da sfavorita, dovendosela vedere con una tra Juventus e Inter. Nonostante tutto la Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsela. Ci andò vicino già, arrivando in finale, quando venne poi sconfitta dal Napoli in una partita surreale. Stavolta ha veramente la possibilità di tornare a giocarsela all’Olimpico, contro la Cremonese è lei la favorita e non può sbagliare”.