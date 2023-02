In difesa serve una scossa: Italiano pensa all’esordio di Sirigu

Questa mattina, Il Tirreno si concentra sul reparto difensivo della Fiorentina, che nelle ultime prestazioni non ha dato molta sicurezza, facendo evidenziare diversi difetti. Le manovre nella linea a quattro sono piuttosto limitate, con le le scelte che possono riguardare praticamente solo i terzini. In mezzo, si alternano Igor a Quarta, anche se contro la Juventus il brasiliano non ci sarà.

Il quotidiano, però, fa sapere come Italiano voglia provare a lanciare il neo arrivato Sirigu dal primo minuto. L’occasione giusta dovrebbe arrivare a Braga, per la partita d’andata dei sedicesimi di Conference League. Contro la Juventus, invece, i pali saranno ancora una volta affidati a Terracciano. Che la gerarchia possa cambiare con l’arrivo dell’ex Napoli?