In difesa solo Milenkovic e Ranieri, Igor e Quarta salutano. Hien è un obiettivo

Una situazione che sembra già essersi delineata per la difesa della Fiorentina, con la permanenza di Milenkovic e le trattative che ci saranno per il rinnovo del contratto di Ranieri che attualmente è in scadenza giugno 2024.

Viceversa Igor e Quarta sembrano essere arrivati al momento dei saluti, specialmente il primo che ha molto mercato in Inghilterra. I viola sono al lavoro per individuare in tempi rapidi almeno un sostituto da poter garantire Italiano in tempo per l’inizio del ritiro di metà luglio al Viola Park, con il nome di Hien che nelle ultime ore ha preso campo rispetto ad altri profili sondati. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

Lo svedese del Verona è stato uno dei protagonisti della salvezza in casa Hellas, ha fisicità unita a una discreta rapidità, caratteristiche che Italiano va cercando nei centrali.