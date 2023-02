In Europa solo il Napoli meglio della Fiorentina in fase realizzativa: i super dati viola in Conference League

L’urna di Nyon ha messo di fronte Fiorentina e Svasspor agli ottavi di finale di Conference League. Dalla coppa europea arrivano indicazioni buone per quanto riguarda un reparto che è stato fortemente criticato i questi mesi di stagione: l’attacco.

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, solo il Napoli ha fatto meglio della Fiorentina in fase realizzativa nelle competizioni UEFA, con i viola che hanno messo a segno 21 in 8 partite di Conference. Nella sua coppa, poi, la squadra di Italiano si trova al primo posto per tiri effettuati (140) e terza sia nel possesso palla (60,4%) che nella precisione dei passaggi (87,5%).