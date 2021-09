In Inter-Atalanta succede di tutto: tra rigori sbagliati e gol annullati la sfida termina in pareggio

Pochi minuti fa è terminato il secondo anticipo della sesta giornata di Serie A: a San Siro si affrontavano l’Inter di Inzaghi e l’Atalanta di Gasperini. Dopo una bellissima partita nessuno delle due squadre riesce ad avere la meglio: al novantesimo il risultato finale è 2-2.

Vantaggio lampo dei padroni di casa che passano in vantaggio già al 5′ con Lautaro Martinez. Ospiti che non demordono e la ribaltano prima dell’intervallo: Atalanta in vantaggio grazie alle reti di Malinovsky e Toloi. Nella ripresa succede di tutto. Prima il pareggio al 71′ di Dzeko, poi l’episodio che poteva cambiare il risultato finale: Demiral regala un rigore ai nerazzurri, rigore poi sbagliato da Di Marco. Finito qui? No. All’88’ altro episodio che poteva cambiare tutto: Piccoli segna ma interviene il Var che annulla la rete. Nerazzurri che perdono punti dai cugini del Milan, e restano al terzo posto a quota 14; Atalanta che sale a quota 11, +2 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Questa la nuova classifica di Serie A: Milan 16, Napoli 15, Inter 14, Roma 12, Atalanta 11, Fiorentina 9, Lazio 8, Bologna 8, Torino 7, Udinese 7, Empoli 6, Juventus 5, Sampdoria 5, Spezia 4, Sassuolo 4, Verona 4, Genoa 4,, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1.