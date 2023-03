“In Italia le società non possono lavorare in santa pace: non esiste che il tifo le comandi. Bella la passione, ma…”

Lo storico assistente di Guardiola Manuel Estiarte è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina e non solo. In particolare, vi è un particolare riferimento all’ambiente calcistico: “La passione del tifo è bella e non deve essere rovinata, ma le società devono poter lavorare in santa pace. La critica ci sta, per carità, ma non esiste opprimere la comodità di gestione per un club. Per me i tifosi non possono comandare una società, come può accadere in Italia o in Spagna”.

E aggiunge: “Pep al City si trova benissimo: abbiamo avuto la fortuna di trovare un fenomeno come Haaland. Julian Alvarez rubato alla Fiorentina? Anche lui è un ottimo giocatore“.