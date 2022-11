In Marocco sono pazzi di Sabiri: “In pochi minuti ha dimostrato maturità e capacità di fare la differenza”

Uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato della Fiorentina è sicuramente quello di Abdelhamid Sabiri. Il giocatore della Sampdoria ha fatto il suo esordio al Mondiale con la maglia del Marocco, entrando anche se solo per pochi minuti nella partita contro la Croazia.

Pochi minuti che, però, sono bastati per entusiasmare alcuni media marocchini come libe.ma, che sottolinea come Sabiri abbia dimostrato grande maturità facendo la differenza nel poco tempo che ha avuto a disposizione. Un buon punto di partenza per un giocatore che, qualora nelle prossime partite trovasse più spazio, potrebbe diventare una delle sorprese di questo Mondiale aumentando il proprio valore.