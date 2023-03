In Polonia si rammaricano del sorteggio… del campo: “Un handicap giocare la prima in casa, ma il Lech può farcela contro la Fiorentina”

I Polonia tiene banco la discussione sul sorteggio di Conference League del Lech Poznan, che l’urna ha abbinato alla Fiorentina nei quarti di finale della competizione. A parlarne è stato anche il giornalista vicino alle vicende di casa Lech Dawid Dobrasz, che al portale polacco meczyki.pl ha detto:

“Peccato che la partita di andata sia a Poznań. Per il Lech è un handicap giocare prima in casa e poi in trasferta, perché se fosse stato il contrario la qualificazione sarebbe potuta arrivare da una partita casalinga. Adesso però non si può fare nulla a riguardo, il Lech può farcela contro la Fiorentina“.