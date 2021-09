In Polonia tirano la giacchetta a Paulo Sousa: “Fai giocare anche Dragowski, soprattutto in partite più agevoli”

Impegno a casa di San Marino per la Polonia di Paulo Sousa stasera e occasione forse per far girare un po’ gli uomini, in vista poi del match più complicato contro l’Inghilterra. Per questo la stampa polacca fa il punto anche sulle alternative e le seconde linee a disposizione: tra queste c’è sicuramente Bartlomjei Dragowski, fin qui solo 1 presenza in Nazionale e un’alternanza complicata con Szczesny, Skorupski e Fabianski. La fiducia da quelle parti sembra propendere proprio verso il portiere della Fiorentina, anche per questioni di età e l’invito al commissario tecnico è quello di dare una chance anche lui, magari già stasera contro San Marino.