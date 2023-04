In principio c’era la Juventus, adesso ci sono le romane e la Salernitana: ipotesi plusvalenze gonfiate del 30-50%. E le sanzioni…

Non solo la Juventus. La Procura di Roma ha aperto un’indagine che riguarda Roma, Lazio e Salernitana (fatti risalenti all’era Lotito) per presunte false plusvalenze per ripianare i bilanci. Nel linguaggio tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport, i reati ipotizzati sono false comunicazioni sociali e dichiarazioni fraudolente mediante falsa fatturazione, mentre per la Lazio c’è anche il possibile reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Sembra che le ipotesi di iper-valutazione oscillino fra il 30 e il 50%. Le operazioni «a specchio» fatte dai giallorossi sono state fatte con Sassuolo, Atalanta, Juve e Verona.

Le operazioni coinvolte potrebbero essere diverse: da Spinazzola a Luca Pellegrini, da Cancellieri a Frattesi. I tempi, però, sono diversi rispetto a quelli con cui è stata condotta l’indagine sulla Juventus, poi penalizzata di 15 punti. Le sentenze potrebbero arrivare solo in estate e le possibili sanzioni nei prossimi campionati. In principio la Juventus, ora altre tre. A pagare, per il momento, sono solo i bianconeri.