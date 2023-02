In programma un incontro tra la Fiorentina e Igor per il rinnovo del brasiliano

Tra le tante discussioni sui rinnovi di contratti che prenderanno piede in casa Fiorentina nelle prossime settimane, particolare attenzione merita la situazione legata a Igor, difensore brasiliano con l’accordo in scadenza nel 2024.

La società viola può contare su una clausola per il rinnovo per un altro anno, ma i dirigenti gigliati vorrebbero puntare al prolungamento con firma, visto anche l’interesse di altre squadre per lui. Come riporta il sito fantacalcio.it, è in programma un incontro tra la Fiorentina e l’entourage del difensore.