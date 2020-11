In qualunque caso la Fiorentina terrà per sé l’ultima parola su Pedro

Oltre a confermare le notizie di questo pomeriggio sulla situazione di Pedro (LEGGI QUI), il sito online globoesporte.com ha aggiunto nuovi aggiornamenti sulla vicenda riguardo alla possibile permanenza dell’attaccante della Fiorentina al Flamengo. La società rossonera per avere il 100% del giocatore dovrebbe pagare sei rate semestrali da 2,33 milioni l’una, per un totale di circa 14 milioni. In caso l’operazione vada in porto, la Fiorentina vorrà comunque avere l’ultima parola sulla futura vendita del giocatore. Qualsiasi offerta che il Flamengo riceverà per Pedro in futuro infatti, potrà essere pareggiata (con una sorta di priorità) dalla Fiorentina. La scelta finale spetterebbe comunque al giocatore.

