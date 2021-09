Lo manda Carletto Ancelotti. Che ha preteso, però, che il Real Madrid cedesse Alvaro Odriozola, terzino destro classe 1995 di San Sebastian, alla Fiorentina soltanto in prestito. Lo spagnolo è in rampa di lancio. Ma probabilmente stasera contro l’Atalanta partirà in panchina.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Ordiozola, cresciuto nella Real Sociedad e «salito» al Real come vice di Carvajal, è stato uno degli ultimi colpi di mercato della fiorentina avendo preso il posto di Lirola. E’ un elemento che ha qualità ed esperienza. Bravo negli assist, si giocherà la maglia da titolare con Lello Venuti, una delle sorprese di questo inizio di campionato viola.