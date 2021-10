In Serbia esaltano il difensore viola Nastasic: “Fascia di capitano meritatissima, protagonista nell’azione del vantaggio firmato da Vlahovic”

L’esaltazione di Nastasic: “Giustificato e meritato il riconoscimento chiamato fascia di capitano. Un difensore autorevole”

Dusan Vlahovic è stato protagonista nella vittoria della Serbia con l’Azerbaigian, ma anche un altro giocatore della Fiorentina si è messo in mostra nella stessa partita. Parliamo del difensore Matija Nastasic. La sua prova viene celebrata stamani nelle pagelle dell’incontro di giornali e siti internet di TV serbe.

In una di queste, in particolare, leggiamo: “Come Veljkovic in Lussemburgo, Nastasic ha smarcato Vlahovic con un suo passaggio da dietro in occasione del vantaggio la Serbia (azione del rigore dell’1-0 ndr). Autorevole in difesa, giustificato e meritato il riconoscimento chiamato fascia di capitano“. Voto per lui? 7.5!