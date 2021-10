In settimana attesi gli esami per Castrovilli, che si avvicina al rientro in campo

Sarà una settimana di rientri quella in casa Fiorentina, a partire dai giocatori in Nazionale. I tre serbi (Vlahovic, Milenkovic e Nastasic) rientreranno alla base mercoledì insieme a Amrabat di rientro dal Marocco. Per i sudamericani invece ci sarà da aspettare il fine settimana, visto che l’ultima gara è in programma nella notte tra giovedì e venerdì.

Il tempo per lavorare con tutti non mancherà, visto che contro il Venezia si giocherà di lunedì. Intanto la fiorentina si ritroverà in campo martedì pomeriggio dopo il riposo di due giorni comandato da mister Italiano. Sempre in settimana sono attesi i nuovi esami per Gaetano Castrovilli, dopo il trauma addominale. Se le risposte saranno positive, il centrocampista viola potrebbe tornare gradualmente in campo. Lavorerà invece a parte l’infortunato Dragowski. A riportarlo è il Corriere dello Sport sul proprio sito.