In tribuna ma solo per precauzione: niente rientro a Firenze, Milenkovic rimarrà a disposizione della nazionale serba

Non desta particolare preoccupazione il leggero fastidio fisico accusato da Nikola Milenkovic in vista di Lussemburgo-Serbia di ieri sera. Il difensore della Fiorentina ha seguito infatti la gara dalla tribuna, ma solo per motivi precauzionali.

Il giocatore serbo rimarrà infatti a disposizione della sua nazionale per la prossima partita contro l’Azerbaijan in programma martedì 12 ottobre invece che fare immediatamente ritorno a Firenze. A riportarlo è il portale serbo Sportklub.