In vendita le bandierine per la scenografia al Franchi contro il Basilea. Il ricavato sarà utilizzato per la coreografia all’Olimpico

La Curva Fiesole, tramite i propri profili social, ha fatto sapere di aver messo in vendita le bandierine per la scenografia viola che sarà fatta al Franchi per la partita di giovedì sera tra Fiorentina e Basilea in occasione della semifinale di andata di Conference League.

“Le bandierine sono già disponibili all’acquisto da oggi presso le associazioni del tifo ATF Associazione Tifosi Fiorentini, ACCVC Associazione Centro Coordinamento Viola Club e Ascsoloviola un’offerta minima di 5€. Saranno acquistabili in tutti i settori dello stadio Giovedì allo stesso prezzo”

Come si legge dal comunicato, il ricavato sarà utilizzato per finanziare la coreografia della finale di Coppa Italia a Roma.