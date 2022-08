In vista di Fiorentina-Twente la dirigenza viola si concede una cena in un noto ristorante della città

La partita di questa sera è molto importante per la Fiorentina, e anche se non lo danno a vedere un po’ tutti sentono l’emozione del ritorno in Europa. Vincenzo Italiano, come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa, ma anche i dirigenti viola che ieri sera hanno trovato un modo per stemperare un po’ la tensione.

Joe Barone, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso e Alessandro Ferrari, infatti, si sono concessi una cena tutti insieme in un noto ristorante di Firenze. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com non si è trattato di un incontro di lavoro, difatti i quattro hanno chiacchierato di vari argomenti tra cui il mercato delle altre squadre. Sul tavolo dunque nessun nome in ottica Fiorentina, ma solo un po’ di leggerezza in vista del delicato impegno di questa sera.