Inchiesta Juventus, arrivano nuove intercettazioni. Cherubini: “Chiesa è sempre alla ricerca di sostanziosi aumenti economici”

Nuove intercettazioni emergono oggi dalle pagine del Corrirere della Sera e che svelano nuovi retroscena legati all’Inchiesta Prisma, che vede coinvolta la Juventus e tutti gli ormai ex-membri del cda del club e dell’area sport.

Cherubini era inoltre contrario all’affare Chiesa e in una telefonata con Agnelli svela che il motivo non è tecnico, bensì economico: “Quello di Federico Chiesa non mi sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici”