Incontro in corso Fiorentina-Sampdoria per Sabiri

Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, la Fiorentina potrebbe piazzare anche un colpo in entrata. Incontro in corso in questi minuti tra il club viola e Sampdoria, con al centro della discussione il futuro di Abdellhamid Sabiri.

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, sensazioni positive in merito alla possibile buona conclusione dell’affare ma la trattativa ancora non è chiusa.