Incontro positivo e annuncio ormai a un passo: Bonaventura ancora viola per un anno (più uno)

In scadenza a fine giugno 2023 ma abbastanza determinante da convincere la Fiorentina ad allungare il suo contratto ancora di un’altra stagione, per il momento. Tra Jack Bonaventura e la società viola il rapporto andrà avanti, d’altronde il numero 5 è uno dei leader tecnici del gruppo di Italiano, in campo e nello spogliatoio. Per questo, come raccolto da Fiorentinanews.com, presto ci sarà l’annuncio per il suo rinnovo fino al 2024, con opzione per un’ulteriore stagione: oggi al centro sportivo si è presentato in tal senso Vincenzo Raiola, che ne gestisce gli interessi.