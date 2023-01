Incontro sui disservizi di DAZN, Abodi: “Non abbiamo parlato dell’aumento dei prezzi. Se il servizio è di qualità, è lecito aspettarsi aggiustamenti”

Guardare la Serie A e la Fiorentina su DAZN è un’attività che ha sempre riscontrato complicazioni. A tal proposito, oggi si è svolto un incontro al MIMIT sui disservizi dell’emittente streaming, a cui ha partecipato anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi. Ecco le sue parole, riportate dal portale ANSA: “Un incontro molto soddisfacente, ci sarà risposta nei prossimi giorni. DAZN ha riconosciuto il danno procurato, dimostrando volontà di andare incontro agli utenti”.

E aggiunge: “Ho cercato di ragionare come se fossi un abbonato; mi fa piacere che mi sarà stornato qualche euro. Aumento dei prezzi? No, di quello non abbiamo parlato. Però, se il servizio è di qualità, è lecito aspettarsi degli aggiustamenti anche sotto quel punto di vista”.