Incredibile al Franchi! Alla Fiorentina viene annullata una rete con il VAR… contraddicendo la goal line tecnology!

Pazzesco quello che è accaduto al Franchi al minuto 53 di Fiorentina-Braga. La squadra di Italiano era riuscita a trovare il pareggio grazie a un gol di Cabral su grande imbucata di Terzic. La palla però viene salvata sulla linea dal portiere dei portoghesi. Inizialmente l’arbitro Bastien controlla l’orologio, che segnala il gol. Il Franchi esulta con il brasiliano. Poi l’attesa a centrocampo, uno, due, tre minuti. Poi il check al VAR. Non si capisce per cosa.

La grafica della regia mostra il pallone entrato per questione di millimetri. Ma l’arbitro rivede il tutto al VAR e annulla incredibilmente la rete, contraddicendo la tecnologia. Sbigottimento generale sulla tribune del Franchi. La Fiorentina, pochi minuti dopo, trova per fortuna la via del pareggio. Una scena mai vista nel calcio.