Incredibile quello che accade al Maradona: Napoli travolto dal Milan di un super Leao. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Capitombolo clamoroso da parte del Napoli che in una serata maledetta ha perso 4-0 in casa con il Milan, nella prima delle tre gare che attendono le due formazioni tra Serie A e Champions. Gara aperta da un gran gol di Leao dopo un assist splendido di Brahim Diaz al 17′. Dopo 8 minuti ha raddoppiato proprio lo spagnolo, chiudendo il primo tempo sullo 0-2. Nella ripresa al 59′ doppietta per Leao con un’azione personale irresistibile e addirittura poker con Saelemaekers al 67′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 71, Lazio 55, Milan 51, Inter 50, Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44, Fiorentina 40, Bologna 37, Udinese 38, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Salernitana 28, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.