Incredibile: salta l’accordo tra Tottenham e Gattuso. Decisive le proteste dei tifosi

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dei contatti tra Tottenham e Gattuso, una volta saltata l’ipotesi di un arrivo di Fonseca per motivi fiscali. Secondo quanto riportato da The Athletic, però, l’operazione sarebbe saltata e gli Spurs avrebbero deciso di orientarsi su altri profili. La lunga ricerca del Tottenham continuerà così anche nei prossimi giorni: domani saranno due mesi dal giorni in cui il club di Londra ha licenziato Mourinho.

Decisive sarebbero state anche le proteste dei tifosi sui social, che hanno tirato fuori delle vecchie interviste di Gattuso in cui utilizzava concetti misogini e razzisti (LEGGI QUI). L’hashtag #NoToGattuso è finito in tendenza su Twitter.

Gennaro Gattuso will not be new #THFC manager

▪️ Latest twist sees Tottenham end talks

▪️ Club now two months without manager

▪️ Gattuso’s historic comments about women, homophobia angered fans

▪️ Flick, Pochettino, Conte, Fonseca have all hit dead ends

