Incubo finito per i tifosi blucerchiati: la Sampdoria si iscriverà al campionato di Serie B

Finalmente è ufficiale, ed è sicuramente una buona notizia per il calcio italiano. La Sampdoria, che solo fino a qualche settimana fa sembrava destinata al fallimento, si iscriverà al prossimo campionato di Serie B. Sospiro di sollievo per i tifosi blucerchiati che avevano temuto il peggio, invece in seguito al passaggio di proprietà la squadra affronterà regolarmente la serie cadetta dopo la retrocessione di quest’anno. Questo il comunicato ufficiale:

“L’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.A. ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con il voto favorevole del nuovo azionista Blucerchiati S.r.l. e degli altri azionisti presenti all’Assemblea. Blucerchiati S.r.l. ha sottoscritto e convertito la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile. Nelle prossime ore la società perfezionerà tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione al campionato 2023/24”.