Individuato, ma ancora non identificato, l’autore degli insulti a Koulibaly: verrà bandito a vita dal Franchi

La Fiorentina sta collaborando con la Procura FIGC per identificare i responsabili degli insulti razzisti a Kalidou Koulibaly al termine della partita contro il Napoli. Questo, come si legge su La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche risultare determinante per definire le sanzioni delle indagini. Secondo le recenti norme federali, in caso di collaborazione fattiva della società con le forze dell’ordine la responsabilità oggettiva potrebbe ridursi ma anche annullarsi.

Al lavoro c’è anche la Digos di Firenze, che ha ricevuto tutto il materiale del caso dalla società viola. Dalle prime indicazioni, si dovrebbe trattare in particolare di un tifoso e si stanno vagliando le immagini per procedere all’identificazione. La Fiorentina, che ieri ha nuovamente parlato con Koulibaly tramite il dg Barone per ribadirgli la propria solidarietà, è la prima a sperare di trovare il colpevole: una volta identificato, verrà bandito per sempre dal Franchi.