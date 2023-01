Infortunio Castrovilli, ecco per quanto il centrocampista starà lontano dal rettangolo di gioco

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulle condizioni fisiche di Gaetano Castrovilli. Dopo essersi fermato nella seduta di giovedì per un problema al polpaccio, ieri è stato sottoposto ad accertamenti specifici che hanno evidenziato una lesione di 1°-2° grado a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra.

Cure già iniziate, rivalutazione nei prossimi giorni per uno stop presumibile di un paio di settimane. Tornando alla formazione anti Torino, Terracciano avrà la protezione di Venuti (fuori Dodo per squalifica), Milenkovic, Igor (Quarta torna domenica 29 all’Olimpico in casa della Lazio) e Biraghi, Mandragora convocato ma non gioca dal 13 novembre.