Infortunio in casa Juventus: perso un titolarissimo per la sfida contro la Fiorentina

Sabato sarà la volta di Fiorentina-Juventus, che deve essere già il primo pensiero di una Viola che ha appena passato una serataccia in quel di Udine. Va meglio ai bianconeri di Torino, che vincono 2-0 in casa contro lo Spezia. Segnano l’ex viola Vlahovic e Milik.

Attenzione a un infortunio in casa Juventus. A fine primo tempo, Wojciech Szczesny ha abbandonato il terreno di gioco in barella. L’estremo difensore polacco è atterrato male sulla caviglia destra ed è stato costretto al cambio. Con ogni probabilità, non ci sarà al Franchi il 3 settembre a causa di questo infortunio.