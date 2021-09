Ingaggio e commissioni: Le richieste economiche da capogiro dei procuratori di Vlahovic. Il serbo sta rinunciando ad un ingaggio d’oro fin da subito

Tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina è quasi tutto fatto ormai da tempo. Ci riferiamo ovviamente alla questione del rinnovo contrattuale. Purtroppo però in quel “quasi” c’è un mondo dentro.

L’ingaggio offerto dal club viola è altissimo, specialmente se paragonato al fatturato della società. Ma la richiesta di stipendio netto per il giocatore è da capogiro: secondo quanto riportato da La Nazione, supera i 5,5 milioni all’anno, più altri 4 milioni di euro richiesti dai manager come commissioni per la firma.

Numeri che sono stratosferici, ma conviene anche ricordare che Vlahovic, senza la firma sul rinnovo sta rinunciando a un po’ più di tre milioni netti all’anno, perché al momento non arriva a guadagnare nemmeno un milione e l’aumento partirebbe fin da subito. Insomma un record contabile alla rovescia, comunque la si pensi.

Sul ragazzo le pressioni sono fortissime, ma Dusan si dichiara “totalmente concentrato su ciò che accade in campo” e per questo rimanda continuamente i tentativi di approccio.