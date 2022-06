Inghilterra-Italia si giocherà a porte chiuse: ecco la causa

A quasi un anno dalla finale di Wembley questa sera, nello stadio del Wolverhampton, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà l’Inghilterra di Southgate in una partita valida per la terza giornata del gruppo 3 della Uefa Nationg League A. La novità è che la partita stasera verrà giocata a porte chiuse. La motivazione di questa scelta da parte della Uefa? La causa è relativa proprio alla finale di 12 mesi fa quando alcuni supporter inglesi furono protagonisti di disordini ed incidenti fuori dallo stadio.

Quest’oggi è arrivato anche il commento del ct degli inglesi. Queste le sue parole:

“Giocare a porte chiuse è imbarazzante per l’Inghilterra, imbarazzante come Paese. Io non sono sicuro che molte di quelle persone che hanno causato gli incidenti dello scorso anno a Wembley fossero tifosi. I nostri sostenitori si sono sempre comportati in maniera adeguata, anche se molti li vedono in maniera negativa”.