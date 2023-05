Inizia l’allenamento della Fiorentina: i cori dei seimila tifosi presenti al Franchi – FOTO E VIDEO FN

E’ iniziato l’allenamento a porte aperte della Fiorentina al Franchi, con circa 6mila spettatori presenti nel settore di Maratona. Il pubblico ha accolto la squadra con fumogeni e cori, su tutti il “Torneremo a esser campioni” che gli stessi giocatori hanno cantato dopo le ultime vittorie in Conference League. Per quanto riguarda le metodologie di lavoro, Cerofolini e Amrabat stanno facendo scarico in scarpe da ginnastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da www.fiorentinanews.com (@fiorentinanewscom)