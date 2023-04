Iniziati i lavori per lo “svincolo” del Viola Park su via Pian di Ripoli FOTO

Un mese di lavori per lo “svincolo” del Viola Park su via Pian di Ripoli. A causa del cantiere, la sede stradale è stata leggermente ristretta per circa 150 metri. E’ previsto che in alcuni giorni il traffico possa essere incanalato su un’unica corsia. L’intervento si concluderà il 26 maggio.

Si tratta dei lavori di completamento del nuovo accesso carrabile al centro sportivo della Fiorentina che, successivamente, dovrà essere collegato anche all’ingresso/uscita del parcheggio scambiatore della tramvia previsto nell’area adiacente (i lavori dovrebbero iniziare entro fine anno).

Intanto, con i prati verdi (erba naturale, sintetica, o mista non fa differenza per l’estetica) che soppiantano progressivamente le aree in terriccio, l’aspetto del Viola Park appare assai più inserito nel contesto verde della zona. Anche la collinetta artificiale, ormai quasi completamente naturalizzata, ha perso l’aspetto di hangar.

Confermato che a giorni inizierà il trasferimento del personale amministrativo negli uffici di Villa Viola, ormai ultimati. Ieri il Viola Park ha ospitato circa 200 tifosi, in rappresentanza dei club, e i responsabili di Confesercenti Firenze. Insieme al direttore generale Joe Barone sono state studiate iniziative commerciali e promozionali. Era presente anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, interessato alle ricadute economiche per il territorio.