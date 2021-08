Inserimento dell’Atalanta su Berardi: C’è il gradimento del giocatore. La Fiorentina non molla la pista

Non c’è solo la Fiorentina su Domenico Berardi, che nei giorni scorsi ha chiesto al Sassuolo di essere ceduto dopo undici anni di militanza e 86 gol in Serie A. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche l’Atalanta sarebbe alla finestra per cercare di capire se ci sono i margini per affondare il colpo. Il club neroverde non sembra voler muoversi dalla valutazione di 35 milioni di euro per il classe ’94: una cifra decisamente alta non solo per la Fiorentina, ma anche per la Dea.

I nerazzurri hanno il completo gradimento di Berardi, che adesso vorrebbe che il Sassuolo gli riservasse lo stesso trattamento fatto a Locatelli. Una formula simile a quella con cui la Juventus ha prelevato il centrocampista, una sorta di trattamento di favore. All’Atalanta piace anche Jeremie Boga, ma il nome dell’ivoriano resta un passo indietro rispetto a quello di Berardi.