Inserire Campo di Marte tra i quartieri degradati di Firenze è fare un torto agli abitanti della periferia e ai tifosi della Fiorentina che comprendono le dinamiche di una società di calcio

Quella dello stadio della Fiorentina è un’annosa questione che travalica la politica e porta allo scontro epigrafico con gli abitanti del quartiere di Campo di Marte.

La cosa più assurda di tutta questa vicenda è che qualcuno in città ha avuto l’ardire di definire questo quartiere degradato e poi si rammarica che i suoi abitanti se la siano presi a male.

Chissà cosa ne pensano gli abitanti delle case popolari che cadono veramente a pezzi a leggere cose del genere. Chissà cosa ne pensano gli studenti che studiano in scuole fatiscenti. Chissà cosa ne pensano gli abitanti di Peretola destinati a vivere sotto gli aerei. Lo stadio di una città in cui gioca una società di serie A con la possibilità di investire centinaia di milioni di euro in calciatori e dirigenti, deve essere costruito con i soldi della società stessa.

Per i tifosi viola il salto di qualità è fondamentale e con lo stadio di proprietà è più facile farlo. Il Franchi lo si poteva sistemare e mettere al servizio della città. Un esempio: i concerti estivi si tengono nei pratoni (Visarno), come negli anni Settanta.

Ma inserire Campo di Marte tra i quartieri degradati di Firenze per fare lo stadio è fare un torto a tutti quegli abitanti di periferia costretti a lottare con prostituzione e spaccio e anche a tutti i tifosi della Fiorentina che comprendono le dinamiche finanziarie di una società di calcio.