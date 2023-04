Inservienti del Franchi c’è da riseminare l’erba dove è passato Dodô. C’era una volta l’Atalanta, ora ha bisogno del pullman per difendersi dagli assalti della Fiorentina

Cari inservienti del Franchi c’è da riseminare l’erba dove è passato Dodô. Il terzino destro della Fiorentina è in condizioni fisiche a dir poco straripanti e da quanto e come corre, sembra anche che non tocchi terra. Ricorda il buon vecchio Beep Beep, personaggio dei cartoni animati che correva a velocità spaventose seminando sempre chi cercava di raggiungerlo ed eliminarlo.

E’ un bel po’ di tempo che seguiamo i progressi dell’ex Shakhtar e siamo davanti davvero ad un altro calciatore rispetto a quello che abbiamo visto nella prima parte di stagione. Sulle cause di questa sua ‘partenza ritardata’ abbiamo però già scritto e detto tanto, quindi non ci ritorniamo sopra in questa circostanza.

Intanto ci verrebbe da dire che c’era una volta la bella Atalanta di Gasperini. Quella attuale non c’entra niente con quella del recente passato, che era riuscita anche ad approdare in Champions League grazie a gol, pressing, gioco e spettacolo. E’ una squadra che ha dovuto mettere perfino il pullman davanti alla propria porta per potersi difendere dagli assalti di una Fiorentina che le ha provate tutte per vincere. I nerazzurri sono cambiati molto, il loro tecnico, fuori dal campo, purtroppo di no e di questo e della sua ennesima sceneggiata a Firenze ce ne rammarichiamo eccome.